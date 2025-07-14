В Госдуме предложили ограничить количество законов

14 июля 2025, 20:08

Евгений Фёдоров предложил ограничить количество законов в законодательстве РФ

Фото: Istock/simpson33

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров выступил с предложением сократить количество законов в законодательстве Российской Федерации.





В беседе с «Татар-информ» Фёдоров сообщил, что для упрощения правового поля необходимо постепенно сократить число принятых законов.

«В идеале законов должно быть столько, чтобы все граждане их знали, могли выучить и понимать», — заявил депутат.

«Закон должен приниматься только тогда, когда нельзя без него обойтись. А когда мы начинаем детализировать его до самой последней мелочи — это неправильный подход, который ухудшает моральный климат в обществе», — сообщил Фёдоров.