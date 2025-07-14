В Госдуме предложили ограничить количество законов
Евгений Фёдоров предложил ограничить количество законов в законодательстве РФ
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров выступил с предложением сократить количество законов в законодательстве Российской Федерации.
В беседе с «Татар-информ» Фёдоров сообщил, что для упрощения правового поля необходимо постепенно сократить число принятых законов.
«В идеале законов должно быть столько, чтобы все граждане их знали, могли выучить и понимать», — заявил депутат.Политик отметил, что когда в стране действует 4 тысячи законов, такое количество уже не поддается осмыслению.
«Закон должен приниматься только тогда, когда нельзя без него обойтись. А когда мы начинаем детализировать его до самой последней мелочи — это неправильный подход, который ухудшает моральный климат в обществе», — сообщил Фёдоров.Депутат подчеркнул, что большое количество действующих законов приводит к их массовому нарушению из-за незнания людей.