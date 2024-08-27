На десяти дорогах Московской области починили ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт повреждённых металлических, тросовых и перильных ограждений провели специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения починили на Советской улице в красногорском посёлке Нахабино, на Можайском шоссе в одинцовском селе Дубки, на Старосимферопольском шоссе в деревне Кулаково округа Чехов, на Волковском шоссе в Мытищах, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Чехова в Лосино-Петровском, на Советской улице в Талдоме, на Московской улице в Долгопрудном, на Комсомольском проспекте в Люберцах и на Туполевском шоссе в Жуковском», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают там, где пешеход может выйти на проезжую часть и попасть в аварию, тросовые ограждения разделяют потоки транспорта, а барьерные снижают риск съезда с дороги.
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