В Подмосковье построили более 40 тротуаров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 40 тротуаров построили вдоль региональных дорог на территории 22 округов Московской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего обустроили 45 новых тротуаров общей протяжённостью 32 км. При этом четыре тротуара — победители голосования жителей на портале «Добродел», а ещё 20 новых тротуаров дорожники построили после обращений местных жителей тринадцати городских округов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве добавили, что по итогам голосования на «Доброделе» были построены два тротуара в Чехове, и по одному в Ступине и Серпухове.
Всего в Подмосковье до конца года в рамках реализации нацпроекта планируется построить более 65 тротуаров.
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Лев Каштанов