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В Подмосковье построили более 40 тротуаров

27 августа 2024, 14:41

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Более 40 тротуаров построили вдоль региональных дорог на территории 22 округов Московской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего обустроили 45 новых тротуаров общей протяжённостью 32 км. При этом четыре тротуара — победители голосования жителей на портале «Добродел», а ещё 20 новых тротуаров дорожники построили после обращений местных жителей тринадцати городских округов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве добавили, что по итогам голосования на «Доброделе» были построены два тротуара в Чехове, и по одному в Ступине и Серпухове.



Всего в Подмосковье до конца года в рамках реализации нацпроекта планируется построить более 65 тротуаров.

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#подмосковье
Подмосковные школьники первенствовали в акции «Я – гражданин России»
27 августа 2024, 14:47

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковные школьники стали победителями Всероссийской акции «Я – гражданин России». Об этом стало известно в ходе торжественного закрытия акции в детском центре «Смена», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году участниками финала акции стали более 100 школьников из 27 регионов России в возрасте от 11 до 17 лет. Первое место в региональном зачёте заняла делегация Подмосковья, в состав которой входили Артём Пилипов, Дмитрий Смутик, Глеб Фёдоров и Азалия Юнусова. Второе место – у делегации Омской области, третье – у участников из Республики Коми.
«В 2024 этом во всех этапах акции приняли участие более 250 тыс. детей со всей страны. Это школьники и студенты колледжей. Акция формирует гражданскую позицию у подрастающего поколения, раскрывает потенциал ребят в общественно-полезных практиках», – заявил директор центра Юрий Макеев.
Организатором акции выступает Минпросвещения России.

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#минобразования мо
#минпросвещения
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Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь
В России 28 августа православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
27 августа 2024, 14:29

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

28 августа 2024 года в церквях отмечается важный двунадесятый праздник — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник завершает церковный год, который заканчивается 13 сентября.
В этот день заканчивается Успенский пост, и на Руси издавна начиналась пора свадеб.

История праздника


Успение Богородицы — один из главных православных праздников, посвящённый Божией Матери. В этот день верующие вспоминают о кончине Богородицы и её вознесении на небо.

Праздник имеет давнюю историю. Его отмечали ещё в раннем христианстве, а в VI веке установили официальную дату — 28 августа. В этот день церковь проводит особую Службу погребению Богоматери.

В православной и католической традициях праздник Успения посвящён кончине Божией Матери. Согласно Новому Завету, когда Иисус был распят, он попросил своего ближайшего ученика заботиться о его матери. Апостол Иоанн исполнил просьбу Христа. После смерти и воскресения Сына Богородица жила вместе с Иоанном в Иерусалиме. Она часто молилась на Голгофе, где однажды к ней явился архангел Гавриил.

Он сказал Марии, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». В последний день жизни Марии апостолы, которые проповедовали в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней. Они совершили погребение и положили тело Богородицы в гробницу её родителей, закрыв вход камнем.

Среди апостолов только Фома не успел проститься с Богородицей до её смерти. На третий день после погребения он пришёл в Иерусалим. Другие апостолы открыли гробницу, чтобы Фома попрощался с Богородицей, но они не увидели её тела. Вместо этого в гробу были только её одежды, которые благоухали чудесным ароматом.

Чуть позже в этот же день Богородица явилась к апостолам в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь, ибо Я с вами во все дни».

Традиции в Успение Пресвятой Богородицы


На Руси Богородицу считали древним божеством — Матерью Сырой Землёй. Поэтому 28 августа землю считали именинницей, которую нельзя было обижать: нельзя было ходить по ней босиком или втыкать в неё любые острые предметы.

К этому времени крестьяне заканчивали жать хлеб, поэтому этот день называли Дожинком. В основном в жатве участвовали женщины, поэтому время отдыха после Успения прозвали Молодым Бабьим летом.

Перед праздником соблюдают строгий двухнедельный пост. По ограничениям он сопоставим с Великим постом. В последний день поста начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Богородицы.

Утром 28 августа в храмах проходит Божественная литургия. Священнослужители облачаются в голубые ризы — символические цвета Богородицы, олицетворяющие чистоту и непорочность.

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Прихожане приносят к иконам цветы и зажигают свечи с молитвой о здоровье близких.

На Руси на это время приходилось окончание полевых работ, когда крестьяне срезали последний сноп в поле. Поэтому в церковь часто приносили пучки колосьев и хлеб из зерна нового урожая, которые освещали после службы.

Кроме того, Успение Богородицы считалось началом бабьего лета.

Для молодых людей этот день был волнительным: в деревнях устраивали помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. По народным поверьям, такие браки обещали быть долгими и счастливыми, так как их благословляла сама Богородица.

Что нельзя делать 28 августа


В праздник Успения не следует желать зла другим людям, а также замышлять плохие вещи или завидовать. Если взять на себя такой тяжкий грех в этот день, можно столкнуться со страшными последствиями, такими как болезни, несчастья, горе и нищета.

28 августа, в день Успения, земля считается именинницей. Поэтому в этот день запрещено копать и рыхлить землю, втыкать в неё палки, разводить костры и выливать отходы. Если проявить неуважение к земле, это может привести к болезням и неурожаю.

Также в этот день не рекомендуется ходить босиком по земле и траве. Роса в этот день символизирует слёзы по Богородице, и её нельзя тревожить.

В такой большой праздник не следует заниматься тяжёлым физическим трудом, уборкой или стиркой. Это считается тяжким грехом.

Женщинам, особенно незамужним девушкам, запрещено стричь волосы и ходить в грязной или мятой одежде. Иначе можно навлечь на себя и свою семью беду.

Кроме того, не стоит носить каблуки или любую неудобную обувь, а также заниматься травмоопасными видами спорта. Риск травм ног в этот день возрастает, и раны будут долго и трудно заживать.

Фото: istockphoto / g-stockstudio

Также не стоит устраивать шумные торжества и разгульные пьянки. Лучше провести этот день в церкви и вместе с родными.

Кроме того, в этот день строго запрещено ходить по росе босиком, так как это может привести к болезням и неудачам в жизни. Земная влага в этот день олицетворяет слёзы Богородицы.

Также не рекомендуется ссориться, разводить негатив, сплетничать или громко спорить с кем-то. Это может привести к проблемам в жизни.

Если юная одинокая девушка хочет найти свою вторую половинку, ей не рекомендуется ни с кем разговаривать утром 28 августа.

Наконец, в этот день лучше отложить все острые предметы в сторону, так как если порезаться, в дом придёт беда.

Что можно делать в день Успения Пресвятой Богородицы


Все верующие ранним утром отправляются в церковь, чтобы посетить праздничную службу, помолиться перед иконой Богородицы, а также освятить свежеиспечённый хлеб, мёд, фрукты и орехи. Те, кто не может посетить храм, могут произнести молитвы дома.

Сегодня заканчивается двухнедельный Успенский пост, поэтому уже завтра можно будет употреблять в пищу продукты животного происхождения.

В этот день важно носить светлую и чистую одежду. Считается, что это поможет привлечь в жизнь больше светлых моментов.

Фото: istockphoto / Jovanmandic

В древности крестьянки выходили в поле, обвязывали серпы соломой и катались по земле. Они просили у жнивы вернуть силу, потраченную на уборку урожая. После этого последний сноп наряжали в сарафан и кокошник и с песнями несли в деревню.

В сёлах по случаю Успения и окончания жатвы устраивали большой пир, на который каждый житель приносил свои угощения и напитки.

Молодёжь присматривалась к представителям противоположного пола, поскольку с этого дня начиналась пора свадеб. В старину говорили, что если девушка не выйдет замуж с Успения до Покрова, то ещё целый год будет незамужней.

Этот день прекрасно подходит для рукоделия, творчества, изготовления посуды, ковров и одежды. Всё, что будет сделано в этот день, будет необычайно красивым и долго прослужит.

Приметы


С Успением Богородицы связано множество погодных примет.

Например, если на небе появляется радуга, то осень будет тёплой и солнечной. А вот дождь в этот день сулит непогоду до конца сентября.

Если на праздник солнечно и тепло, то бабье лето не будет жарким. Много паутины на растениях — к бесснежной зиме, а сильный туман — к большому урожаю грибов.

Если же на Успение стоит пасмурная погода, то зарядят дожди.

Если после дождя появилась радуга, то осень порадует обилием тёплых и солнечных дней.

Фото: istockphoto / Frank Wagner

Если вы заметили много паутины на растениях, то зима будет холодной с сильными морозами.

Если мухи стали назойливыми и кусаются, то после Успения похолодает.

А если в Успение разразилась гроза, то осенью будет преимущественно сырая погода.

Наконец, если в этот день стоит солнечная погода, то следующий год, скорее всего, удивит богатым урожаем.

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В Электростали отремонтируют школу Олимпийского резерва
27 августа 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт планируется провести в школе Олимпийского резерва в подмосковной Электростали, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание, расположенное по адресу: город Электросталь, улица Пионерская, дом №8, и поставить туда всё оборудование, необходимое для его дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.
Завершить капремонт здания общей площадью более 844 квадратных метров, а также благоустроить прилегающую территорию, планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 88 миллионов 261 тысячу 110 рублей, заявки принимаются до 11 сентября.

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#школа
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
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Штрафы за нелегальный вывоз мусора в Наро-Фоминске достигли миллиона рублей
27 августа 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сумма штрафов за нелегальную перевозку строительных отходов в Наро-Фоминском городском округа с начала августа составила миллион рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За август водителей, перевозивших отходы в Наро-Фоминском округе без специального талона, оштрафовали на один миллион рублей. Больше всего штрафов было выписано за нарушения, попавшие на камеры видеонаблюдения на участках «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка», «Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново» и «Кубинка — Наро-Фоминск», — говорится в сообщении.
Всего в Подмосковье с начала августа выявили более 800 нарушений при перевозке строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 20 миллионов рублей.

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#наро-фоминск
#штрафы
#строительный мусор
#минчистоты
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Расписание электричек Киевского и Горьковского направлений изменится в выходные
27 августа 2024, 13:15

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится с вечера пятницы, 30 августа, до вечера воскресенья, 1 августа, из-за капитального ремонта на перегоне между станциями Москва-Сортировочная-Киевская и Солнечная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В ходе ремонта планируется обновить пять километров пути. Работы будут проводиться с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября. В этот период у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Часть пригородных поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнить актуальное расписание на информационных табло на вокзалах и станциях или онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#киевское направление
#горьковское направление
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#минтранс мо
#электричка
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В подмосковном селе Юрасово открыли детскую площадку с безопасным покрытием
27 августа 2024, 12:51

Фото: Светлана Плотникова

Новую детскую площадку, оборудованную специальным безопасным покрытием, открыли в селе Юрасово городского округа Воскресенск, передаёт корреспондент Светлана Плотникова.
«Приятно, что у нас происходят такие изменения. Здесь очень много маленьких детей, для которых такая площадка была необходима. Надеемся, что и в дальнейшем у нас будут происходить такие позитивные перемены», — отметил староста села Юрасово Виталий Лозуков.
На площадке установлено игровое оборудование для детей разных возрастов, есть качели, горка и лестницы.

Детская площадка появилась в Юрасове благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы в рамках этого проекта ведутся в разных муниципалитетах Московской области.

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#детская площадка
#благоустройство
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Акции водочного магната Шефлера передали в доход РФ
27 августа 2024, 12:49

Фото: istockphoto / Nordroden

Судебные приставы передали в доход государства акции и доли в уставном капитале владельца алкогольного производства Шефлера, который поддерживал ВСУ. Об этом сообщили в РИА Новости.
Речь идёт о миллиардере Юрии Шефлере — владельце марок «Московская» и «Столичная».

«Судебные приставы Главного управления Федеральной службы судебных приставов России обратили в доход государства имущество члена экстремистской организации. Более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале акционерных обществ были зарегистрированы и зачислены на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба сообщила, что конфискованные активы принадлежали владельцу одного из крупнейших предприятий по производству алкоголя. Он и его компании активно поддерживали Вооружённые силы Украины, что, по мнению суда, дискредитировало российские власти.

Предприниматель был признан экстремистом. Судебные приставы обратили его имущество в доход государства.

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Омоложение и радость: Врач рассказал, как поцелуи влияют на организм человека
Психолог Сальникова: между поцелуями и омоложением есть связь
27 августа 2024, 12:18

Фото: iStock/Strelciuc Dumitru

27 августа отмечается романтичный и нежный праздник — день первого поцелуя. Упоминания о таком способе выражения чувств можно встретить в древнейших текстах и манускриптах. Еще Платон размышлял о том, почему люди называют поцелуй «обменом между двумя душами».
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала о том, как поцелуи влияют на наш организм.

«Когда люди целуются, задействуются многие мышцы лицевые и оральные, которые связаны с позвоночником. Шейные мышцы, язык — все активно действует, а это ускоряет процесс лимфы, ускоряет кровоток, обновление клеток и всех процессов в организме. Поэтому есть связь между омоложением и поцелуями», — сообщила психолог.

Она добавила, что на оральной зоне находятся рецепторы успокоения.

«Например, ребенок в утробе, в развитии сосет палец, сосательным образом стимулируя все эти рецепторы: губы, щечки, язык. Взрослые, когда нервничают, начинают есть сухарики, орешки, чипсы, что-то хрустящее, монотонное. Поцелуй — тоже физиологический вариант для успокоения. Приходит чувство умиротворения и уверенности в завтрашнем мире», — рассказала эксперт.

По словам Дарьи Сальниковой, поцелуй в общепринятом понятии является признаком доверия, что наблюдается не только в человеческом сообществе, но и в природе.

«Поцелуй — это инстинктивный рефлекс. Мы видим, что даже в мире животных и птиц целуются, потому что это признак доверия, когда впускаем чужого человека на свою территорию. Немного животное, немного естественное. Мы другому человеку позволяем взаимодействовать с нами более близко, чем с остальными», — сказала собеседница.

Она напомнила, что любовной поцелуй способствует выработке гормона радости — серотонина, что тоже сказывается на нашем состоянии и внутреннем удовлетворении.

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ВТБ сообщил о мошенниках, действующих от имени Госархива
27 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Diy1

Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-релиза банка ВТБ.
Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками Госархива и выманивают доступ к цифровым сервисам жертвы. Звонящие от имени сотрудников Госархива заявляют, что хотят отправить невостребованные письма, но информация об отправителях якобы утеряна.

Преступники предлагают получить письма в отделениях МФЦ или «Почты России», а также выбрать дату и время для записи в отделение. После чего человеку приходит сообщение с цифровым кодом, который мошенники просят назвать.

Данный код позволяет злоумышленникам получить доступ к цифровым сервисам пострадавших.

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