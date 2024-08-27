ЦППК возобновит льготный проезд учащихся с 1 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Льготный проезд для студентов и школьников столичном региона на электричках Центральной пригородной пассажирской компании возобновится с 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Школьникам и студентам Московской области, а также ряда других регионов будет доступна скидка на проезд на обычных поездах, в Москве данная льгота будет распространяться также и на экспрессы, в том числе фирменные, где предусмотрено предоставление мест», — говорится в сообщении.Кроме того, для столичных воспитанников детсадов, школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров предусмотрена возможность записывать на соцкарту пригородные абонементы на 30 дней с пятидесятипроцентной скидкой.
С подробной информацией о льготах на проезд в поездах ЦППК можно ознакомиться по ссылке.
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