Расписание электричек Киевского и Горьковского направлений изменится в выходные

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится с вечера пятницы, 30 августа, до вечера воскресенья, 1 августа, из-за капитального ремонта на перегоне между станциями Москва-Сортировочная-Киевская и Солнечная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В ходе ремонта планируется обновить пять километров пути. Работы будут проводиться с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября. В этот период у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Часть пригородных поездов отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнить актуальное расписание на информационных табло на вокзалах и станциях или онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Читайте также:
На региональных дорогах Московской области установили 40 светофоров
Расписание на трёх направлениях МЖД изменится в конце августа — начале сентября
На МЦД-3 запустили девятый поезд «Иволга» последней модификации
Лев Каштанов