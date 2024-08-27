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Расписание электричек Киевского и Горьковского направлений изменится в выходные

27 августа 2024, 13:15
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения ряда пригородных поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится с вечера пятницы, 30 августа, до вечера воскресенья, 1 августа, из-за капитального ремонта на перегоне между станциями Москва-Сортировочная-Киевская и Солнечная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.


«В ходе ремонта планируется обновить пять километров пути. Работы будут проводиться с 22:35 30 августа до 22:35 1 сентября. В этот период у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Часть пригородных поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнить актуальное расписание на информационных табло на вокзалах и станциях или онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В подмосковном селе Юрасово открыли детскую площадку с безопасным покрытием
27 августа 2024, 12:51

Фото: Светлана Плотникова

Новую детскую площадку, оборудованную специальным безопасным покрытием, открыли в селе Юрасово городского округа Воскресенск, передаёт корреспондент Светлана Плотникова.
«Приятно, что у нас происходят такие изменения. Здесь очень много маленьких детей, для которых такая площадка была необходима. Надеемся, что и в дальнейшем у нас будут происходить такие позитивные перемены», — отметил староста села Юрасово Виталий Лозуков.
На площадке установлено игровое оборудование для детей разных возрастов, есть качели, горка и лестницы.

Детская площадка появилась в Юрасове благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы в рамках этого проекта ведутся в разных муниципалитетах Московской области.

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#благоустройство
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Акции водочного магната Шефлера передали в доход РФ
27 августа 2024, 12:49

Фото: istockphoto / Nordroden

Судебные приставы передали в доход государства акции и доли в уставном капитале владельца алкогольного производства Шефлера, который поддерживал ВСУ. Об этом сообщили в РИА Новости.
Речь идёт о миллиардере Юрии Шефлере — владельце марок «Московская» и «Столичная».

«Судебные приставы Главного управления Федеральной службы судебных приставов России обратили в доход государства имущество члена экстремистской организации. Более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале акционерных обществ были зарегистрированы и зачислены на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба сообщила, что конфискованные активы принадлежали владельцу одного из крупнейших предприятий по производству алкоголя. Он и его компании активно поддерживали Вооружённые силы Украины, что, по мнению суда, дискредитировало российские власти.

Предприниматель был признан экстремистом. Судебные приставы обратили его имущество в доход государства.

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Омоложение и радость: Врач рассказал, как поцелуи влияют на организм человека
Психолог Сальникова: между поцелуями и омоложением есть связь
27 августа 2024, 12:18

Фото: iStock/Strelciuc Dumitru

27 августа отмечается романтичный и нежный праздник — день первого поцелуя. Упоминания о таком способе выражения чувств можно встретить в древнейших текстах и манускриптах. Еще Платон размышлял о том, почему люди называют поцелуй «обменом между двумя душами».
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала о том, как поцелуи влияют на наш организм.

«Когда люди целуются, задействуются многие мышцы лицевые и оральные, которые связаны с позвоночником. Шейные мышцы, язык — все активно действует, а это ускоряет процесс лимфы, ускоряет кровоток, обновление клеток и всех процессов в организме. Поэтому есть связь между омоложением и поцелуями», — сообщила психолог.

Она добавила, что на оральной зоне находятся рецепторы успокоения.

«Например, ребенок в утробе, в развитии сосет палец, сосательным образом стимулируя все эти рецепторы: губы, щечки, язык. Взрослые, когда нервничают, начинают есть сухарики, орешки, чипсы, что-то хрустящее, монотонное. Поцелуй — тоже физиологический вариант для успокоения. Приходит чувство умиротворения и уверенности в завтрашнем мире», — рассказала эксперт.

По словам Дарьи Сальниковой, поцелуй в общепринятом понятии является признаком доверия, что наблюдается не только в человеческом сообществе, но и в природе.

«Поцелуй — это инстинктивный рефлекс. Мы видим, что даже в мире животных и птиц целуются, потому что это признак доверия, когда впускаем чужого человека на свою территорию. Немного животное, немного естественное. Мы другому человеку позволяем взаимодействовать с нами более близко, чем с остальными», — сказала собеседница.

Она напомнила, что любовной поцелуй способствует выработке гормона радости — серотонина, что тоже сказывается на нашем состоянии и внутреннем удовлетворении.

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ВТБ сообщил о мошенниках, действующих от имени Госархива
27 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Diy1

Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-релиза банка ВТБ.
Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками Госархива и выманивают доступ к цифровым сервисам жертвы. Звонящие от имени сотрудников Госархива заявляют, что хотят отправить невостребованные письма, но информация об отправителях якобы утеряна.

Преступники предлагают получить письма в отделениях МФЦ или «Почты России», а также выбрать дату и время для записи в отделение. После чего человеку приходит сообщение с цифровым кодом, который мошенники просят назвать.

Данный код позволяет злоумышленникам получить доступ к цифровым сервисам пострадавших.

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#жертвы
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Девушка приняла первый симптом неизлечимой болезни за переутомление
17-летняя британка перепутала симптом неизлечимой болезни с переутомлением
27 августа 2024, 11:19

Фото: iStock/PeopleImages

17-летняя девушка приняла первый симптом неизлечимой болезни за переутомление. Об этом пишет издание Daily Mail.
Бомонт рассказала, что во время подготовки к экзаменам у неё начал дёргаться глаз, а затем этот неприятный симптом распространился и на другие части тела. Она не придала этому большого значения, посчитав, что это просто переутомление. Однако через пять дней её госпитализировали и диагностировали функциональное неврологическое расстройство, при котором тело и мозг перестают нормально обмениваться сигналами.

Мама девушки сказала, что после постановки диагноза жизнь ее дочери изменилась. Теперь каждый день она испытывает мучительные приступы спазмов, включая те, что происходят в головном мозге. Девушка не может ходить на большие расстояния без инвалидной коляски, а ее речь стала неразборчивой.

Бомонт подчеркнула, что эффективного лечения не существует. Врачи часто объясняют причины этого заболевания психологическими факторами, поэтому основными методами лечения являются физиотерапия и когнитивно-поведенческая терапия.

Ранее сообщалось, что операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мужчина с микропенисом рассказал о проблемах в личной жизни
27 августа 2024, 10:48

Мужчина из США пожаловался на трудности из-за очень маленького пениса. Об этом сообщает The Sun.
36-летний Майкл Филлипс еще в подростковые годы понял, что у него очень маленький половой член. Его длина составляет менее 2,5 см, тогда как у большинства мужчин — от 9 до 14,5 см.

Из-за данной физиологической особенности Филлипс может мочиться только сидя, а также не способен на полноценный половой акт. Мужчина сильно разочарован в своем теле, поэтому решил окончательно забыть о счастливой личной жизни.

Недавно Филлипс сходил к урологу и выяснил, можно ли исправить ситуацию. По данным медиков, состояние американца — это патология, известная в медицине как микропенис. Решить проблему хирургическим способом возможно лишь частично, длину полового органа получится увеличить только на 2-3 сантиметра. Даже после операции Филлипс останется обладателем микропениса.

Уточняется, что житель США намерен обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса и попытаться получить титул человека с самым маленьким пенисом в мире.

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Суд в Москве оставил под стражей курьера, получившую деньги Ларисы Долиной
27 августа 2024, 10:44

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд в Москве оставил под стражей курьера, получившую деньги Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которая действовала в качестве курьера.

«Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — отмечается в сообщении.

Согласно данным прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «работали» с Долиной с апреля по июль. Они убедили её перевести деньги на якобы защищённые счета и передать курьеру свои личные сбережения, а также средства от продажи квартиры в центре города.

До этого мошенникам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома.

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Губернатор Шапша: Citroen C5 Aircross — российский авто, собранный в Калуге
27 августа 2024, 10:42

Фото: istockphoto / microolga

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, который возглавляет регион, где производят автомобили Citroen C5 Aircross, считает, что французам не стоит обижаться на сложившуюся ситуацию. Об этом сообщили в Газета.ру.
«Это наш автомобиль, он собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнёрам из Франции нужно на что-то обижаться. Пусть лучше они обижаются на себя», — отметил Шапша.

В конце 2023 года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, который принадлежит компании «Автомобильные технологии», была выпущена тестовая партия автомобилей. Эти машины были собраны методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, которые поставляются из Китая по железной дороге.

Кузова для кроссоверов доставляются в Россию в окрашенном виде, но не собранными. На заводе есть конвейер, на котором в кузова устанавливают стёкла, прокладывают проводку, монтируют оборудование салона и агрегаты.

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В топ Подмосковья вошли 17 школ Химок
27 августа 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Сразу 17 школ городского округа Химки вошли в список лучших в Московской области. Рейтинг составили в региональном министерстве образования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежегодно школы Химок входят в число лучших в Подмосковье. Это колоссальный труд наших уважаемых учителей и всего педагогического состава. Вместе мы продолжим развивать проекты, которые помогут нашим ученикам достичь высоких результатов на олимпиадах, экзаменах и конкурсах», — сказал глава округа Химки Дмитрий Волошин.
В число лучших школ Подмосковья вошли следующие учебные заведения Химок: гимназии №9 и №23, Химкинский лицей и Аэрокосмический лицей, образовательный комплекс «Перспектива», лицеи №№10, 12, 15 и 21, школы «Лига первых», «Флагман», «Триумф», №8 имени В.И. Матвеева и №№14, 19, 20 и 29.

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#дмитрий волошин
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