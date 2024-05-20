На детских площадках Подмосковья с начала мая устранили более 1,7 тыс. дефектов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше 1,7 тысячи дефектов в содержании детских площадок устранили в Московской области с начала текущего месяца, в работы входило наведение порядка и ремонт повреждённых элементов, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В Подмосковье с начала мая сотрудники обслуживающих организаций ликвидировали 1 756 дефектов в содержании детских площадок. Поврежденные элементы чинили или заменяли, с игрового оборудования удаляли вандальные надписи и изображения, убирали от мусора и листьев прилегающие территории и промывали их», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что информация о сроках ремонта или замены неисправного оборудования на детской площадке указана на специальных наклейках, которые размещают на площадках коммунальщики.
Читайте также:
На детских площадках Подмосковья за месяц устранили более 2,8 тыс. дефектов
«Меня скоро починят»: в Кашире ремонтируют детские площадки
В Подмосковье обновят оборудование более 500 детских площадок
Лев Каштанов