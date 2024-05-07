На детских площадках Подмосковья за месяц устранили более 2,8 тыс. дефектов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Свыше 2,8 тыс. дефектов в содержании детских площадок выявили и устранили в Московской области в апреле в рамках подготовки дворов к тёплому сезону, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В апреле специалисты устранили 2 889 дефектов в содержании детских площадок. Их выявляли инспекторы регионального надзорного ведомства. Помощь также оказали местные жители, которые сообщали о замеченных недостатках», — говорится в сообщении.Основные замечания касались бортов песочниц, которым требовался ремонт. Кроме того, часто нужно было поменять подвесы качелей и обновить противоударное резиновое покрытие. Также в ходе работ в Месяц чистоты с детских площадок и прилегающих территорий убирали прошлогоднюю листву и мусор и подновляли краску.
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Лев Каштанов