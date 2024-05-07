На детских площадках Подмосковья за месяц устранили более 2,8 тыс. дефектов

Власти Берна за последнее время выявили десять вероятных случаев злоупотребления со стороны цыган украинскими паспортами. Документы позволяют им временно пребывать на территории Швейцарии в статусе военных беженцев и получать социальные пособия. Об этом информирует новостной портал Nau.