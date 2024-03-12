В Подмосковье обновят оборудование более 500 детских площадок

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Полную замену оборудования проведут на 535 детских игровых площадках в Московской области в текущем году, кроме того, будут созданы 132 новые площадки, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Оборудование планируется обновить на площадках четырёх типов: это 247 игровых пространств площадью 200 квадратных метров с пятью игровыми элементами, 149 игровых площадок площадью 150 квадратных метров с пятью игровыми элементами, 107 площадок площадью 100 кв. м. с четырьмя объектами игрового оборудования, а также пять воркаут-площадок с пятью тренажёрами», — говорится в сообщении.132 новые площадки будут двух типов: площадью 450 квадратных метров, где разместят девять игровых элементов, и площадью 300 квадратных метров с восемью игровыми конструкциями.
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