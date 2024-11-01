В Подмосковье с начала года привели в порядок свыше 1,2 тыс. лифтов

«Дентофобия» — это боязнь стоматологического лечения. Пациенты, страдающие дентофобией, часто обращаются к стоматологу только в крайних случаях при острой зубной боли или воспалении. Сегодня боязнь перед стоматологом различной степени испытывает не менее одной трети населения мира, то есть практически каждый третий.