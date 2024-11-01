В Подмосковье с начала года привели в порядок свыше 1,2 тыс. лифтов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области с начала года от рекламы и надписей очистили более 1,2 тыс. лифтов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Лифты, как и другое общее имущество дома, требуют бережного обращения и поддержания в чистоте. Специалисты коммунальных служб под контролем Минчистоты провели очистку от несанкционированных надписей и изображений более чем в 1,2 тыс. лифтах многоквартирных домов региона», – отметили в ведомстве.Если лифт в доме находится в ненадлежащем виде, об этом следует уведомить свою управляющую компанию. Она обязана принять заявку и исполнить её в регламентные сроки. Если этого не произойдёт, нужно обратиться в территориальные отделы министерства.
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Лора Луганская