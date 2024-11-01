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В Подмосковье с начала года привели в порядок свыше 1,2 тыс. лифтов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Московской области с начала года от рекламы и надписей очистили более 1,2 тыс. лифтов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.


«Лифты, как и другое общее имущество дома, требуют бережного обращения и поддержания в чистоте. Специалисты коммунальных служб под контролем Минчистоты провели очистку от несанкционированных надписей и изображений более чем в 1,2 тыс. лифтах многоквартирных домов региона», – отметили в ведомстве.
Если лифт в доме находится в ненадлежащем виде, об этом следует уведомить свою управляющую компанию. Она обязана принять заявку и исполнить её в регламентные сроки. Если этого не произойдёт, нужно обратиться в территориальные отделы министерства.

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Шеф-повар Крюков раскрыл наценку за доставку еды из ресторана
Шеф-повар Крюков: Цена за доставку из ресторана увеличивает чек на 20-30%
02 ноября 2024, 18:51

Фото: iStock/Dariia Havriusieva

Шеф-повар член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что доставка еды из ресторана обычно увеличивает чек в среднем на 20-30%.
«В среднем агрегатор с заведения берет 35% от стоимости счета. Многие сейчас уже дома не готовят, поэтому стараются заказывать в кафе. Про столовые ничего не скажу. Но опять же если сходить в сам ресторан, цена одна, если заказываешь у агрегатора, то ресторан цены на меню повышает, чтобы им было выгоднее снизить издержки на агрегатора», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru пояснение Крюкова.

А член ОП РФ, российский фермер, генеральный директор АО «Истринская сыроварня», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота рассказал о развитии агропромышленного комплекса России несмотря на санкционный режим. При этом, по его словам, малый бизнес всё же сталкивается с проблемами.

«Во-первых, это политика Центробанка России. Второе, что сильно сдерживает, — у нас законы и механизмы работы государственных органов сшиты под крупный бизнес. Малым бизнесам крайне сложно ориентироваться и работать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сирота.

Ранее директор автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» Ксения Васильева сообщала «Радио 1» о том, что в парках Московской области сегодня работают более 60 кафе и ресторанов.

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Собянин рассказал о преимуществе построенных по программе реновации домов
Собянин: дома по программе реновации в Москве потребляют меньше энергии
02 ноября 2024, 18:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Дома, построенные по программе реновации, потребляют в два раза меньше энергии. На это указал мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что замена устаревшего жилого фонда новыми постройками, возведёнными по программе реновации, положительно влияет на экологическую ситуацию в столице. Так, снижение энергопотребления эквивалентно сокращению углеродного следа на 32 миллиона тонн углекислого газа за 30 лет. В новых столичных жилых домах модернизированы инженерные системы и тепловая защита.

Ранее Собянин также отметил, что на отопление новых жилых домов, возведённых по программе реновации, уходит значительно меньше теплоэнергии, что сокращает стоимость жилищно-коммунальных услуг. А в старых домах раньше «наполовину отапливали улицу», подчеркнул мэр города.

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Россиянам раскрыли, как самостоятельно проверить состояние подержанного авто
Специалист по закупкам Головань рекомендовал оценить авто на дороге
02 ноября 2024, 18:30

Фото: iStock/Alones Creative

Директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Рольф» Игорь Головань заявил, что оценить состояние подержанного автомобиля можно на дороге.
«Необходимо убедиться, что подвеска находится в хорошем состоянии. Мы рекомендуем найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней. Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия», — отметил в беседе с Газета.ру Головань.

Он добавил, что оценить машину можно, подняв её на подъёмнике.

А в Кузбассе в предстоящие выходные пройдут масштабные мероприятия на дорогах региона по выявлению нетрезвых водителей.

«Госавтоинспекция усиливает контроль за безопасностью на дорогах, выставив дополнительные экипажи для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения», — приводит «Сiбдепо» сообщение УГИБДД по региону.
Ранее сообщалось, что в России за год вырос спрос на новый китайский коммерческий транспорт.

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#спрос
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#покупки
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Он вандальных рисунков с начала года очистили 2,1 тыс. фасадов домов Подмосковья
02 ноября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала года от вандальных надписей очистили более 2,1 тыс. фасадов многоквартирных домов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие организации Подмосковья с начала года по заявкам жителей под контролем инспекторов министерства ликвидировали несанкционированные надписи, рисунки и рекламу на фасадах более 2,1 тыс. МКД. Законодательство квалифицирует нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий как хулиганство и вандализм. Уличных «художников» привлекают к административной ответственности», – отметили в пресс-службе.
Убирать надписи на фасадах должны коммунальные службы. Заметив следы вандализма на фасаде дома, следует информировать об этом управляющую компанию.

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#минчистоты
#вандализм
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#дома
#мкд
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В России вырос спрос на китайские коммерческие авто
02 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/5m3photos

В России за год вырос спрос на новый китайский коммерческий транспорт.
Отмечается, что это показатель увеличился на 142%. Также за этот период времени китайские бренды прибавили на рынке 4%. Как передают «Известия» со ссылкой на «Авто.ру», число предложений выросло на 106% по сравнению с осенью прошлого года.

А в Кемерове сотрудники полиции провели беседы с водителями общественного транспорта о том, как избежать ДТП осенью и зимой.

«Инспекторы рекомендовали водителям максимально снижать скорость вблизи пешеходных переходов, увеличивать боковой интервал и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам, а также воздерживаться от резких перестроений и маневров», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской ГАИ.

Ранее стало известно о том, что в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин.

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Стоматолог озвучил 5 правил, которые нужно соблюсти перед началом лечения зубов
Стоматолог Крылов: перед походом к стоматологу надо собрать все анализы за год
02 ноября 2024, 17:36

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

«Дентофобия» — это боязнь стоматологического лечения. Пациенты, страдающие дентофобией, часто обращаются к стоматологу только в крайних случаях при острой зубной боли или воспалении. Сегодня боязнь перед стоматологом различной степени испытывает не менее одной трети населения мира, то есть практически каждый третий.
Стоматолог, ортодонт Константин Крылов в беседе с «Радио 1» объяснил, что есть два понятия стоматологического лечения: симптоматическое — направленное конкретно на зуб и лечение кариозного процесса как такого.
«Задача стоматолога, чтобы у человека кариес после одного лечения больше не появлялся. Чтобы дальше была только профилактика», — сообщил эксперт.

Он назвал выделил несколько пунктов, которые обязательно нужно сделать перед визитом к стоматологу.

  1. Собрать все анализы за последний год: кариес – симптом того, что происходит в внутри нашего организма.
  2. Вспомнить, у каких врачей вы наблюдаетесь, и какой есть диагноз и лечение.
  3. Вспомнить, есть ли аллергические реакции: некоторые препараты могут потенциально вызывать аллергию.
  4. Исключить алкоголь за 2-3 дня до приема: он повышает давление и нарушает свертываемость крови.
  5. Для детей нужны выписки от ЛОР-врачей: дыхание напрямую связано с челюстно-лицевой областью и прикусом.

Далее, как сказал Крылов, стоматолог должен оценить здоровье пациента и разработать индивидуальную схему профилактики.

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#опасность
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В Россию впервые в истории прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ
02 ноября 2024, 17:13

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В Россию впервые в истории прибыло 90 тонн сливочного масла из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, поставки начались ещё 18 октября. Первая партия оказалась на территории страны 2 ноября. Везли масло на кораблях через Иран и Каспийское море. Предполагается, что уже в ближайшее время сливочное масло из ОАЭ окажется на полках российских магазинов.

Кроме того, в Россию едет пробная партия масла из Турции. Продукцию доставили по Черному морю, и уже в ближайшее время турецкое масло появится в магазинах.

Также поставки планируются из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана.

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#поставки
#иран
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Журналист Такер Карлсон рассказал о пережитом им нападении демона
02 ноября 2024, 15:56

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Журналист Такер Карлсон, бывший ведущий популярных программ на CNN и Fox News, сделал шокирующее признание. Он рассказал о нападении демона полтора года назад, который его «физически покалечил».
О своём неприятном опыте общения с нечистой силой он поведал в интервью для документального фильма «Christianities?» («Христианство?»), отрывки из которого приводит издание The Guardian. Ведущий спросил журналиста, считает ли он что присутствие зла заставляет людей задуматься о добре.

«Со мной как раз такое и произошло. Я испытал это на себе», — ответил Карлсон.

Он рассказал, что неизвестная сущность напала на него, когда он спал в своей постели вместе с женой и четырьмя собаками. Он вдруг проснулся от безотчётного чувства страха, после чего почувствовал, что не может нормально дышать, и вышел из дома на улицу. Странным показалось то, что жена и собаки, которые обычно спят очень чутко, не проснулись.

По возвращении в дом журналист увидел на своём теле странные следы. Позже в ванной комнате при свете он разглядел на плече и под мышками длинные кровоточащие царапины, похожие на следы когтей. Сам он не мог себя так поцарапать, так как спит на боку и коротко стрижёт ногти.

Он обратился за разъяснениями к своей верующей помощнице. Она рассказала, что известны случаи, когда во сне на людей нападают демоны.

«Этот случай стал для меня преобразующим опытом», — сказал Такер Карлсон.

Он также добавил, что с тех пор читает Библию. Журналист подчеркнул, что никого не заставляет верить в правдивость этой истории, но настаивает, что она действительно с ним произошла, в доказательство чего на его теле до сих пор остались шрамы от царапин когтей демона.

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Риэлтор раскрыл, снизят ли застройщики цены на жилье в условиях ключевой ставки
Риэлтор Банников: застройщики не могут понизить цены на жилье без одобрения банка
02 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/simpson33

Большинство россиян ждут, что жильё подешевеет. Но застройщики держат цены и рассчитывают, что спрос активизируется.
Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.
«Музыку заказывает банк, который финансирует стройку. У застройщиков нет финансовой подушки, по которой они могли бы без должного финансирования строить и снижать цены. На начале проекта застройщик предоставляет банку-кредитору определенный план реализации», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что застройщик не может понизить цены без согласования с кредитором.

«Деньги в данном случае находятся в крупнейшем банке. Решение о серьезном понижении не может приниматься одним застройщиком. Но они сейчас принимают меры. Мы все живем надеждой, что через 2-3 года ситуация со стоимостью денег изменится», — заключил риэлтор.

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Подмосковье ищет медработников