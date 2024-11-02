Он вандальных рисунков с начала года очистили 2,1 тыс. фасадов домов Подмосковья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье с начала года от вандальных надписей очистили более 2,1 тыс. фасадов многоквартирных домов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие организации Подмосковья с начала года по заявкам жителей под контролем инспекторов министерства ликвидировали несанкционированные надписи, рисунки и рекламу на фасадах более 2,1 тыс. МКД. Законодательство квалифицирует нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий как хулиганство и вандализм. Уличных «художников» привлекают к административной ответственности», – отметили в пресс-службе.Убирать надписи на фасадах должны коммунальные службы. Заметив следы вандализма на фасаде дома, следует информировать об этом управляющую компанию.
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Лора Луганская