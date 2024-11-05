В Подмосковье за неделю убрали вручную 13 тыс. общественных пространств

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сотрудники подмосковных коммунальных служб с 28 октября по 3 ноября выполнили ручную уборку 12 596 дворов и общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области.
«Больше всего объектов убрано в Балашихе – 606, Химках – 578, а также в Коломне и Красногорске – 507 и 474 участков. Сотрудники коммунальной службы начинают рабочий день в 5 утра, чтобы жители, выходя из дома, могли без препятствий отправиться по делам», – отметили в ведомстве.С выпадением первого снега ручная уборка включают не только подметание листвы, очистку урн, сбор крупного мусора, но и устранение снежного покрова на козырьках подъездов многоквартирных домов и лестницах.
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Лора Луганская