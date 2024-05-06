В Подмосковье с начала весны привели в порядок более 600 мусоропроводов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Свыше 600 проблем с мусоропроводами решили управляющие компании в Московской области с начала весны, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Под контролем жилищных инспекторов управляющие компании с начала весны отработали более 600 задач по приведению камер мусоропровода в надлежащее состояние. В частности, мойку и дезинфекцию мусоропровода провели в шести домах в городском округе Подольск», — отмечается в сообщении.В ведомстве напомнили, что о проблемах с мусоропроводом жильцы должны сообщить управляющей компании. Кроме того, по любым вопросам, касающимся жилищно-коммунального хозяйства, жители Московской области могут подать заявку через короткий номер 122*4. Вызов по этому номеру примет робот Женя. Он же позвонит с информацией о решении проблемы.
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