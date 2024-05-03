Во дворах Подмосковья устранили более 120 тыс. квадратных метров ям

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Свыше 120 тысяч квадратных метров ям ликвидировали во дворах и внутриквартальных проездах Московской области с начала ремонтного сезона, всего планируется заделать свыше 575 тысяч квадратных метров ям, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Специалисты уже отремонтировали 120 236 квадратных метров ям. (…) Каждый этап подтверждается в система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), а мы внимательно следим за качеством выполнения», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.Она добавила, что в работу по устранению ям во дворах активно включились двадцать городских округов, включая Можайский, где устранили почти 12 тысяч квадратных метров ям, Реутов с более чем 5 тысячами квадратных метров ликвидированных дефектов асфальта, а также Истру, Серебряные Пруды и Наро-Фоминский округ.
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Лев Каштанов