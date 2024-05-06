В Московской области покрасили стены порядка 2,3 тысяч подъездов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
С начала года УК Подмосковья покрасили стены 2,3 тыс. подъездов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В рамках капитального ремонта управляющие компании осуществляют устранение различных дефектов и неполадок.
Стоит отметить, что жители могут обратиться с вопросами по текущему и капитальному ремонту по номеру 122*4. Служба работает в круглосуточном режиме.
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«С января этого года управляющие компании Подмосковья покрасили 2378 подъездов. С этим вопросом обращались и жители Люберец. Так, ремонт прошел в двух корпусах дома № 9 по улице Кирова, доме № 36 по улице С. П. Попова, доме № 30Б по улице 8 Марта, доме № 407 на Октябрьском проспекте, а также по другим адресам», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что жители могут обратиться с вопросами по текущему и капитальному ремонту по номеру 122*4. Служба работает в круглосуточном режиме.
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Мира Полтева