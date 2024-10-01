На девяти дорогах Подмосковья отремонтировали светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на девяти региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры отремонтировали, в частности, на Можайском шоссе в городе Кубинка Одинцовского округа, на улице Мира в Мытищах, на улице Фрунзе в Щёлкове, на Московской улице в Чехове, на Промышленной улице в Домодедове, а также на двух улица в Дмитровском округе — на Берёзовой в самом городе Дмитров и на дороге в деревне Ярово», — говорится в сообщении.Кроме того, были приведены в порядок светофоры на Ново-Никольской улице в городе Красногорск и на 1-й Волоколамской улице в красногорском рабочем посёлке Нахабино.
Читайте также:
Воробьёв: в Красногорске откроют два путепровода и тоннель к Путилковскому шоссе
В Подмосковье обновили по нацпроекту более 40 дорог к туристическим местам
На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения
Лев Каштанов