На Дмитровском шоссе установили новый пункт весогабаритного контроля

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На 64-м километре Дмитровского шоссе начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
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