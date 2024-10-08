В Люберцах оштрафовали нарушителей правил перехода через ж/д пути

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Четырёх человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, оштрафовали в ходе специального рейда, который проводился на станции Люберцы-2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предполагающие уплату штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.«В рейде «Сохрани себе жизнь», направленном на снижение травматизма на железной дороге, приняли участие сотрудники муниципальной администрации, РЖД, административно-пассажирской инспекции и полицейские. Во время рейда были выявлены четыре нарушителя, которые переходили пути в неположенном месте», — говорится в сообщении.
В ходе рейда жителям и гостям города напомнили, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому жизненно важно соблюдать правила: переходит пути только в специально оборудованным для этого местах, пользоваться пешеходными мостами и настилами, а также выключать гаджеты и вынимать наушники при приближении к путям.
Отмечается, что с начала 2024 года в Люберцах в результате происшествий на железной дороге погибли пять человек.
Читайте также:
В Серпухове открыли новый пешеходный мост над ж/д путями
В Красногорске завершили монтаж путепровода в Аникеевке
В Серпухове нарушителям разъяснили правила безопасности на железной дороге
Лев Каштанов