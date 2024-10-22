Долгожданная дорога свяжет улицы Гризодубовой и Анохина в Жуковском

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Глава Жуковского Борис Аубакиров провел срочную выездную администрацию по вопросу строительства дороги, связывающей улицы Гризодубовой и Анохина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Собравшиеся жители задали множество вопросов, связанных с реализацией проекта.
Он добавил, что между двумя улицами появится двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами и удобным тротуаром.
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«Постарался подробно ответить на каждый вопрос. Эта дорога должна была появиться ещё в середине 1990-х годов, когда шла застройка микрорайона №5. Сегодня благодаря поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьёва этот долгожданный проект наконец-то будет реализован», – сказал Аубакиров по итогам встречи.
Он добавил, что между двумя улицами появится двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами и удобным тротуаром.
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Лора Луганская