На Дне Победы в российских городах заметили вагнеровцев с портретом Пригожина

Фото: РИА Новости/ Елена Копылова
На мероприятиях в честь Дня Победы в городах Ханты-Мансийского автономного округа заметили участников ЧВК «Вагнер» с портретами ее основателя Евгения Пригожина. Об этом пишет Ura.ru.
Один из них был замечен возле Вечного огня в парке Победы Нижневартовска. На кадрах, которые снял журналист, видно мужчину в камуфляже с шевронами ЧВК «Вагнер». Он держит в руках флаг с портретом Пригожина и символикой военной компании. Находился у Вечного огня он недолго.
Сообщается, что с аналогичным флагом заметили мужчину в Ханты-Мансийске. Там же, один из участников праздничного пробега на полную громкость включил песню Вики Цыгановой «Вагнер», которую в ЧВК считают своим гимном.
Ранее сообщалось, что 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в том числе командир ЧВК с позывным Ратибор, войдут в состав спецназа «Ахмат». Решение было принято после встречи командира «Ахмата» Апти Алаудинова с высокопоставленными членами ЧВК «Вагнер», которая проводилась по поручению главы Чечни. Кадыров назвал это «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что с аналогичным флагом заметили мужчину в Ханты-Мансийске. Там же, один из участников праздничного пробега на полную громкость включил песню Вики Цыгановой «Вагнер», которую в ЧВК считают своим гимном.
Ранее сообщалось, что 3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в том числе командир ЧВК с позывным Ратибор, войдут в состав спецназа «Ахмат». Решение было принято после встречи командира «Ахмата» Апти Алаудинова с высокопоставленными членами ЧВК «Вагнер», которая проводилась по поручению главы Чечни. Кадыров назвал это «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова