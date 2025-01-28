На «Доброделе» открыли приём предложений жителей по безопасности Подмосковья

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Жители Подмосковья смогут принять участие в сборе предложений по повышению уровня безопасности и борьбе с преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Для этого нужно рассказать на странице голосования о местах, которые вы считаете небезопасными, и предложить варианты решения проблем. Приглашайте друзей и соседей делиться своим мнением и поддержать мероприятия по уже отмеченным точкам. Голосование продлится до 16 февраля включительно», – пояснили в ГУРБ.Чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем следует найти место, которое может быть небезопасным, и отметить на карте. Далее надо описать это место и по возможности добавить фото. Для сохранения отметки необходимо авторизоваться с помощью подтверждённой учётной записи ЕСИА.
При заполнении нужно обязательно указать точный адрес – город, улицу и номер дома. Каждый житель может выбрать только один участок.
На указанных участках могут установить видеонаблюдение; включить объект в маршрут патрулирования полиции; организовать рейды; установить дополнительный контроль за объектами, негативно влияющими на криминогенную обстановку. Это, например, места продажи алкоголя, игровые заведения, ночные клубы и так далее.
Помимо этого, для наблюдения за порядком может быть привлечена общественность – добровольные народные дружины, советы домов, казаки или старшие по подъездам.
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Лора Луганская