Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических вакансиях

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В сфере трудоустройства, как и во многих других, соискателей могут поджидать мошенники. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если вам предлагают высокую зарплату за простую работу без требований к опыту и образованию, скорее всего, это ловушка. Вместо трудоустройства вы рискуете потерять деньги или стать соучастником преступления. Главный сигнал – если работодатель просит у вас деньги. Рекрутёры могут предложить приобрести рабочий аккаунт, оплатить налог с дохода, вложиться в обучение, купить доступ к эксклюзивным вакансиям, сдать платный экзамен или внести залог за сырьё. Это распространённая практика аферистов», – подчеркнули в ведомстве.Помимо этого, нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и загружать по их просьбе приложения, даже если они представляются работодателями.
«Иногда во время видеособеседования злоумышленники просят показать банковскую карту для «зачисления зарплаты». Взглянув на неё, они могут увидеть секретный код и попытаться списать деньги. Не показывайте экран телефона или карту во время собеседования. Настройте гаджет так, чтобы СМС и пуш-уведомления не отображались на экране», – добавили в подмосковном ГУРБ.Часто мошенники охотятся за персональными данными граждан. На фиктивном собеседовании они просят соискателя заполнить анкету, указать номер и серию паспорта, СНИЛС, ИНН, номер мобильного телефона, адрес и другую информацию. Затем они сами набирают онлайн-займы по документам человека или продают его данные другим преступникам.
Чтобы проверить работодателя, нужно для начала следует изучить его сайт. Некачественный дизайн, ошибки и неработающие страницы – признаки мошенников.
Также стоит проверить компанию в госреестрах, убедиться, что указанный ИНН существует и соответствует зарегистрированной компании. Нелишне и обратить внимание на дату регистрации: слишком новые фирмы могут быть рискованными.
Чтобы избежать проблем с выплатами зарплаты, можно проверить наличие судебных исков. Для этого лучше использовать сервис «Федресурс». Он позволит убедиться, что никто не подал на организацию в суд за долги.
Найти фирму также можно в «Списке недобросовестных работодателей» на сайте Роструда, выбрав нужный регион.
Кроме того, ни в коем случае нельзя соглашаться на работу без трудового или гражданско-правового договора. Это затруднит защиту прав работника.
Читайте также:
Более чем 40 участникам спецоперации из Подмосковья списали кредитные долги
Шатурский алиментщик заплатил миллионный долг после ареста квартиры
Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками
Лора Луганская