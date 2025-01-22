Жители Подмосковья теперь могут сообщить о нелегальных финансовых организациях

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В Подмосковье проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной финансовой деятельности. Теперь каждый житель региона может сам сообщить информацию о подозрительных организациях, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Для этого можно позвонить на горячую линию Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу по номеру +7-495-950-21-90. После соединения нужно нажать цифру 3, и вас перенаправят в профильное подразделение. Доступна также электронная почта stop_nelegal@cbr.ru. Туда можно отправить сообщения с фотографиями и адресами выявленной вами организации с признаками нелегальной финансовой деятельности», – говорится в сообщении.Как отметили в ГУРБ, чтобы проверить легальность финансовой организации, нужно воспользоваться реестром Центробанка. Также можно узнать, внесена ли организация в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
На сайте управления указанные ссылки расположены в баннерах на главной странице.
В ГУРБ ещё раз призвали жителей быть бдительными при обращении к финансовым организациям, которые оказывают кредитные услуги, и заранее проверять их надёжность.
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Лора Луганская