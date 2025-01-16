Жителям Подмосковья рассказали, как подозрительный платёж может изменить жизнь

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Перевод денег на карту незнакомца, например, при покупке на рынке или оплате транспорта, может привести к потере средств. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Мы часто расплачиваемся банковской картой, но что делать, если терминал не работает, а наличных нет? Часто продавцы просят перевести деньги по номеру карты или телефона. Такие операции часто остаются обезличенными, и многие покупатели не получают кассовый чек. Это несёт серьёзные риски для покупателя. Он может стать соучастником финансирования экстремистских или террористических организаций», – отметили в ГУРБ.Даже рубль, переведённый на счет запрещённой организации, может сделать человека соучастником преступления.
«Будьте также осторожны с благотворительными сборами. Благие намерения могут обернуться серьёзными проблемами. Согласно статье Уголовного кодекса, за участие в финансировании терроризма предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или даже пожизненное заключение, а также штраф до 1 млн. рублей», – добавили в ведомстве.Там подчеркнули, что список террористических и экстремистских организаций доступен на сайте Росфинмониторинга. Прежде чем переводить деньги незнакомцу, важно оценить возможные последствия.
Читайте также:
F.A.C.C.T.: Аферисты крадут криптовалюту под предлогом подарков в Telegram
Мошенники придумали новую схему для обмана россиян
Мошенники обманули жену участника СВО из Талдома на 330 тыс. рублей
Лора Луганская