На «Доброделе» сократили срок ответа на уточнение модератора

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк
Срок ответа на уточняющие вопросы модератора по сообщениям, поступившим на подмосковный портал «Добродел», сократили с десяти до трёх дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Все сообщения, отправленные на портал «Добродел», после создания поступают к модератору. Если по сообщению требуются какие-либо дополнения и уточнения, соответствующие запросы модератор направляет в личный кабинет автору. Теперь автору на ответ на эти запросы даётся три календарных дня. Если ответ не поступит, запрос автоматически будет отклонён», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.При этом если тема запроса осталась актуальной, всегда можно отправить его заново, прикрепив новые фотографии.
Полная информация о правилах подачи сообщений на портал размещена по ссылке.
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