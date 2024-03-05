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На «Доброделе» сократили срок ответа на уточнение модератора

05 марта 2024, 10:56
Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Срок ответа на уточняющие вопросы модератора по сообщениям, поступившим на подмосковный портал «Добродел», сократили с десяти до трёх дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Все сообщения, отправленные на портал «Добродел», после создания поступают к модератору. Если по сообщению требуются какие-либо дополнения и уточнения, соответствующие запросы модератор направляет в личный кабинет автору. Теперь автору на ответ на эти запросы даётся три календарных дня. Если ответ не поступит, запрос автоматически будет отклонён», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
При этом если тема запроса осталась актуальной, всегда можно отправить его заново, прикрепив новые фотографии.


В министерстве напомнили, что отправить сообщение на портал «Добродел» можно как со стационарного компьютера, так и через мобильное приложение. Для этого надо будет зайти в свой профиль с учётной записью ЕСИА.

Полная информация о правилах подачи сообщений на портал размещена по ссылке.

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#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье назвали самые популярные услуги на региональном госпортале
05 марта 2024, 11:15

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Топ-5 самых востребованных услуг регионального госпортала составили в Московской области по итогам минувшей недели, рейтинг возглавили обращения за выпиской из домовой книги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«За получением выписки из домовой книги на региональный портал госуслуг за неделю обратились 16,6 тыс. раз. Второе по популярности место заняла услуга по замене и выдаче социальных карт жителя Московской области (9 с половиной тысяч обращений). На третье место вышла подача заявлений на участие в ГИА — 7,8 тыс. обращений», — говорится в сообщении.
Четвёртое место недельного рейтинга популярности заняла услуга по онлайн-записи в секции и кружки (3,8 тыс. обращений), а замыкает топ-5 запрос на признание граждан нуждающимися в соцобслуживании (3,1 тыс. заявлений).

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#цифровизация
#госуслуги
#мингосуправления мо
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В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет
На ж/д перегоне Жигулевское Море — Химзаводская нашли посторонний предмет
05 марта 2024, 10:36

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области обнаружили посторонний предмет на железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.

Из-за этого движение поездов на данном участке приостановлено.

«Пятого марта 2024 года на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на этом участке временно приостановлено», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что из-за этого пассажирские и пригородные поезда могут задержаться в ожидании возобновления движения.

Telergram-канал Baza опубликовал фотографию оставленного предмета.



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Подмосковные ветеринары спасали умирающего козлёнка
05 марта 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Козлёнка, страдающего от опасной болезни — тимпании, спасли врачи Сергиево-Посадской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области.
«Тимпания — это незаразная болезнь, она нередко встречается у парнокопытных. Болезнь происходит из-за неправильного кормления. При тимпании быстро развивается вздутие живота, если животному не помочь, оно может погибнуть», — отметил первый заместитель Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.
У козлёнка тимпания началась из-за чрезмерного выпаивания молоком. Для спасения животного потребовалась операция. Ветеринары сделали прокол, выпустили скопившийся в ЖКТ воздух и назначили терапию.

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#животные
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Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»
05 марта 2024, 10:13

Фото: iStock/3DSculptor

Во время ночной атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) российский патрульный корабль «Сергей Котов» получил повреждения, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
«В прошлую ночь он (корабль „Сергей Котов“ — ред.) снова стал объектом атаки БЭК. Экипаж сражался героически до последнего. Но на этот раз история не закончилась удачно», — написал Коц.
По его словам, ВСУ начали атаки на корабль с лета 2023 года.

Отметим, что официального подтверждения от Министерства обороны пока нет.

Ранее Минобороны России сообщило о повреждениях десантного корабля «Новочеркасск» в порту Феодосии в результате отражения украинской атаки. По данным ведомства, с помощью средств противовоздушной обороны были уничтожены два украинских Су-24, совершавших ракетные атаки.

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#корабль
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#всу
#минобороны
#удар
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В ЖК «Горки Парк» Ленинского округа ввели в эксплуатацию ещё два дома
05 марта 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили ещё две новостройки в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории деревни Коробово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новых домах расположено 704 квартиры, общая площадь жилья составляет 31,9 тыс. квадратных метров. Все квартиры передадут дольщикам с чистовой отделкой», — отмечается в сообщении.
Каждый из новых домов состоит из двух 17-этажных башен, соединённых на первом этаже торговым павильоном. Там планируют разместить различные магазины, кафе, аптеки и пр.

В настоящее время застройщик ЖК «Горки Парк» сдал в эксплуатацию уже семь жилых корпусов. Кроме того, ведётся работа по созданию социальной инфраструктуры. Уже в этом году на территории жилого комплекса будет открыт детский сад на 350 мест. Всего проектом предусмотрено шесть детских садов на 1800 воспитанников, три школы на 3,7 тыс. мест, а также поликлиника и ФОК.

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#квартиры
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#минжилполитики мо
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Московскую область планируют посетить порядка 60 гостей из 32 стран мира
05 марта 2024, 09:51

Фото: пресс-служба МИСК МО

После Всемирного фестиваля молодежи в Сочи Подмосковье хотят посетить более 60 гостей из 32 стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Московскую область приедут гости из Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Габона, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Иордании, Казахстана, Камеруна, Китая, Кот-д'Ивуара, Кыргызстана, Ливана, Мексики, Мьянмы, Намибии, Нигерии, Пакистана, Перу, Таджикистана, Танзании, Того, Турции, Узбекистана, Франции, Шри-Ланки, Эквадора и Эфиопии.

«Это отличная идея, продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну. Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры. Ребята из Сочи сначала приедут в Мастерскую управления «Сенеж», где федеральная дирекция фестиваля подготовила для них насыщенную программу, а затем начнут свое увлекательное знакомство с Подмосковьем!», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что 4 марте в рамках фестиваля прошло ​знакомство участников ​со стендом Московской области, где ​все желающие смогли узнать ​больше о регионе и поиграть в местные игры.

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#подмосковье
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#праздник
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#екатерина швелидзе
#фестиваль
#молодёжь
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В России Зеленского осудили за отказ от участия в боевых действиях
В Забайкалье вынесли приговор Зеленскому за отказ от участия в боевых действиях
05 марта 2024, 09:47

Фото: istock / AMilkin

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд вынес приговор Валерию Зеленскому.
Его осудили на два года и три месяца лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, передает «Лента.ру».

Как установил суд, военнослужащий отказался участвовать в боевых действиях как устно, так и письменно, игнорируя приказ об отправке в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Зеленский будет отбывать свое наказание в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Баранова к наказанию за самовольное покидание воинской части дважды и за распространение наркотиков.

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#подмосковье
#суд
#наказание
#зеленский
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Стало известно о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела
Губернатор Старовойт сообщил о пожаре на ж/д станции Глушково из-за обстрела
05 марта 2024, 09:42

Фото: istockphoto/Dovapi

По словам губернатора Романа Старовойта, на железнодорожной станции Глушково в Курской области произошел пожар в результате обстрела.
«Общее количество обстрелов достигло девяти, но пострадавших нет», — отметил он в своем телеграм-канале, добавив, что пожар уже был ликвидирован.
Губернатор также сообщил о повреждении линий электропередачи из-за обстрела. Станция Глушково и село Кульбаки временно остались без электричества.

По данным РБК, движение поездов на железнодорожной станции Глушково в Курской области в настоящее время осуществляется без отклонений от обычного режима. Инфраструктура железной дороги не пострадала в результате обстрела, и среди пассажиров и работников железнодорожной компании нет пострадавших.

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В Подмосковье модернизируют более 51 тысячи уличных фонарей
05 марта 2024, 09:41

Фото: iStock/kievith

Свыше 51 тысячи светильников в уличных фонарях в Московской области заменят на энергоэффективные в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В 2024 году планируется заменить более 51 тысячи неэнергоэффективных светильников на светодиодные, а также модернизировать полторы тысячи шкафов управления наружного освещения путём установки автоматизированной системы (АСУНО). (…) На это выделено 2 млрд рублей», — уточнил председатель регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
Он отметил, что работы будут проводиться в рамках программы «Светлый город», она включает также модернизацию подсветки зданий, строительство капитальный ремонт линий наружного освещения. В планах на текущий год провести эти мероприятия на 89 объектах в 48 подмосковных округах. На эти цели выделен ещё миллиард рублей.

Программа «Светлый город» реализуется в Московской области с 2017 года, её задача — сделать общественные места в регионе более комфортны, а также повысить энергетическую эффективность уличного освещения.

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#освещение
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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