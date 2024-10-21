На дорогах малых населённых пунктов Подмосковья обновили более 200 км покрытия

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные дорожники в течение ремонтного сезона 2024 года обновили около 220 км покрытия региональных дорог в малых населённых пунктах. Работы проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Более трети программы сезона по ремонту региональных дорог составили подъездные пути и участки на территории деревень, сёл и посёлков. Сотрудники Мосавтодора заменили порядка 220 км дорожного покрытия на более чем 70 участках. Это обеспечило комфортное и безопасное передвижение жителей и гостей 30 городских округов», – пояснил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Так, отремонтировано покрытие в Раменском, Пушкинского, Можайском, Богородском, Талдомском и Дмитровском городских округах, в Бронницах, Истре, Солнечногорске и Чехове. Полный список можно найти на сайте.
Работы проводили с учётом мнения местных жителей. По результатам голосования на портале «Добродел» специалисты Мосавтодора уложили более 45 км асфальтобетонного покрытия.
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Лора Луганская