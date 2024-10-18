На федеральном портале госуслуг заработало консультирование по карте «Стрелка»

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Получить консультацию по пользованию подмосковной транспортной картой «Стрелка» теперь можно на федеральном портале госуслуг, на все вопросы ответит цифровой помощник Робот Макс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Алгоритм работы цифрового помощника разработан с учетом наиболее популярных запросов пользователей. Проект призван повысить скорость обслуживания и сделать использование «Стрелки» еще более удобным», — отмечается в сообщении.Чтобы получить консультацию Робота Макса, на нужно ввести в поисковой сайте госуслуг запрос со словами «карта «Стрелка». Цифровой консультант объяснит, где и как оформить «Стрелку», как с её помощью оплачивать проезд, что нужно для оформления льготы, где обменять неисправную карту на новую и пр.
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