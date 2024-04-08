На дорогах Мытищ до 15 июля устранят более 700 кв. м. ям

В городском округе Мытищи до 15 июля так называемыми большими картами устранят более 700 кв. м. ям. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая. По её словам, ямочному ремонту уделяется большое внимание при приведении территорий в нормативное состояние.