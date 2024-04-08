На дорогах Мытищ до 15 июля устранят более 700 кв. м. ям

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
В городском округе Мытищи до 15 июля так называемыми большими картами устранят более 700 кв. м. ям. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая. По её словам, ямочному ремонту уделяется большое внимание при приведении территорий в нормативное состояние.
«В этом году тёплая весна радует нас хорошей погодой, и коммунальщики приступили к устранению дефектов дорог ещё в марте. Но не всегда устранение ямы латкой является эффективной мерой. Часть ям будут ремонтировать большими картами. До 15 июля таким методом в нашем городском округе устранят более 700 кв. м. ям по 12 адресам. Специалисты регулярно проводят мониторинг и оцифровку ям», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Она добавила, что адреса и сроки выполнения работ можно найти на сайте администрации в разделе «Ямочный ремонт картами».
Читайте также:
Для долголетов из Мытищ организовали экскурсию в Одинцовский округ
В Мытищах прошло региональное совещание педагогов
На улице в Мытищах ликвидировали сильное подтопление
Лора Луганская