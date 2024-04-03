На улице в Мытищах ликвидировали сильное подтопление

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Сильное подтопление устранили на проезжей части в городе Мытищи специалисты компании Мосавтодор в ходе регулярных работ по содержанию региональной дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подтопление было устранено на Мытищинской улице», — отмечается в сообщении.Кроме того, дорожники провели ямочный ремонт на Юбилейной улице в Балашихе, починили повреждённый дорожный знак на Советской улице в Чехове и исправили неработающий светофор на Гаражной улице в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы.
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