В Мытищах прошло региональное совещание педагогов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Педагоги Московской области встретились в Мытищах на региональной конференции Инновационное развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проводилось на базе мытищинского лицея № 34.
Стоит отметить, что на открытие конференции присутствовали Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын и и.о. начальника управления образования Алена Борова.
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«Участие в ней приняли руководители и педагогические работники образовательных организаций Московской области, специалисты Государственного университета просвещения и другие приглашенные гости.Вниманию участников была представлена выставка творческих работ учащихся лицея № 34, а также ярмарка-выставка учебно-методической литературы. <…> Специалисты делились своим инновационными идеями по обучению подрастающего поколения. Каждый выступающий предлагал свои разработки и рассказывал о них коллегам», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева