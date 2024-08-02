На дорогах Московской области установили около 2 тыс. катафотов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около двух тысяч световозвращателей-катафотов установили на региональных дорогах в 12 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На 20 участках двухполосных дорог установили катафоты по осевой разметке в шахматном порядке. Такие элементы создают световой эффект, благодаря чему привлекают внимание водителей и предотвращают выезд на встречную полосу на участках вне населённых пунктов с опасными поворотами, в том числе там, где произошли ДТП с летальным исходом», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что наибольший объём работ по установке катафотов был выполнен округах Талдомский, Дмитровский и Истра. Кроме того, световозвращатели установили в Щёлкове, Балашихе, Шатуре, Егорьевске, Черноголовке, Наро-Фоминске, Сергиево-Посадском, Рузском и Одинцовском округах.
Катафорты в Подмосковье устанавливают в рамках реализации национального проекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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Лев Каштанов