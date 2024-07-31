На дорогах Подмосковья с начала недели ликвидировали более 3 тыс. ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше трёх тысяч дефектов дорожного покрытия ликвидировали в Московской области с начала недели, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На проезжей части региональных дорог было заделано около 1,4 тыс. ям, на муниципальной дорожной сети — свыше 1,7 тыс. ям», — уточнили в областном Минтрансе.Самый большой объём работ на муниципальных дорогах был проделан в Одинцовском городском округе, Подольске, Балашихе, Раменском, Подольске, Коломне и Зарайске. Кроме того, около 500 ям ликвидировали на региональных дорогах в Серебряных Прудах, Кашире, Коломне, Зарайске и Луховицах.
Отмечается, что дорожные службы регулярно мониторят состояние проезжей части и в случае выявления дефектов проводят локальный ремонт. Кроме того, информация о ямах поступает от местных жителей через портал «Добродел».
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