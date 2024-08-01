Расписание электричек Казанского направления меняется с 1 по 30 августа

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых электричек, курсирующих на Казанском направлении, меняется с 1 августа до конца месяца из-за ремонта на некоторых участках железной дороги в Подмосковье и Рязанской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дородной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В частности, на перегоне между станциями Кивандино и Черусти 1-2,8-9,15-16, 22-23,29-30 августа в дневное время будут капитально ремонтировать контактную сеть. Из-за этого у ряда электричек черустинской ветки немного изменится время отправления и прибытия, а некоторые составы пустят по укороченному маршруту», — говорится в сообщении.Кроме того, с 5 по 7 августа в период с семи утра до полудня работы запланированы на станции Виноградово, а 26 и с 28 по 30 августа — на перегоне между станциями Виноградово и Воскресенск. Это также скажется на расписании электричек.
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Лев Каштанов