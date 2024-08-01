В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников

Свыше 200 представителей 15 городских округов собрали в Лобне и Люберцах окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, которое в течение года проводит образовательные мероприятия для подмосковных волонтёров.