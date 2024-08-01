В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В автобусах Мострансавто за полгода выявили более 9 тыс. безбилетных пассажиров. Этой работой занимаются сотрудники Административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Самыми популярными маршрутами у безбилетников стали № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)», где выявлено 716 нарушений оплаты проезда; № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» (383 случая безбилетного проезда); № 1202 «Боброво – Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» (242 нарушителя)», – отметили в министерстве.Там напомнили, что в подмосковных автобусах доступны все способы безналичной оплаты проезда – банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.
В Минтрансе также отметили, что водителям компании запрещено принимать в качестве оплаты наличные деньги.
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