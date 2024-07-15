В аэрации подмосковных дорог задействовали более 260 поливальных машин

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Аэрацию воздуха и полив проезжей части проводят на региональных и муниципальных дрогах Московской области из-за установившейся жаркой погоды, в этих работах задействовано 265 поливомоечных машин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.