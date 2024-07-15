В аэрации подмосковных дорог задействовали более 260 поливальных машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Аэрацию воздуха и полив проезжей части проводят на региональных и муниципальных дрогах Московской области из-за установившейся жаркой погоды, в этих работах задействовано 265 поливомоечных машин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сегодня проводятся работы по аэрации и проливу дорожного полотна в 285 городах и населённых пунктах Подмосковья, пролито должно быть около семи тысяч километров дорожного полотна», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что эти работы при необходимости продолжатся до конца недели, если столбик термометра будет подниматься выше +30 градусов.
В министерстве отметили, что на региональных дорогах поливом и аэрацией занимаются около 70 единиц спецтехники, на муниципальных дорогах — порядка 190 спецмашин.
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