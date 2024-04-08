На дорогах Подмосковья ликвидировали более 80% подтоплений

Фото: пресс-служба правительства МО
Ликвидация весенних подтоплений и ямочный ремонт ведётся на дорогах Московской области, важность этой работы отметил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с руководством региона и городских округов.
«У нас ведётся большая работа по решению этих вопросов. В каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм», — сказал глава региона.Он также отметил, что в Подмосковье запланированы масштабные работы по приведению в порядок асфальтового покрытия во дворах.
С начала периода паводков на дорогах Московской области было зафиксировано около 1300 подтоплений, в настоящее время 83% из них ликвидированы. Как отметил глава регионального Минтранса, обследование дорожной сети на предмет подтоплений проводится ежедневно, на особом контроле места, где регулярно возникают лужи.
«В случае подтопления на место оперативно выезжает подрядчик по содержанию дороги вместе с представителями администраций. Движение организовывается по одной полосе либо полностью перекрывается, и тогда делается альтернативный объезд», — сказал Гержик.Он отметил, что способ ликвидации подтопления зависит от причин появления этой проблемы. В некоторых случаях от избытка воды избавляет прочистка ливневой канализации, иногда нужна установка мотопомп или обустройство водоотводных траншей.
Алексей Гержик также сообщил, что в этом году на дорогах региона было зафиксировано более 177 тысяч ям, свыше 128 тысяч из них уже ликвидированы.
О работах по привидению в порядок дорог во дворах отчиталась руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Московской области Светлана Аипова.
«С 1 марта по 7 апреля во дворах зафиксировано около 2 900 подтоплений. Большинство из них устранены за счет локальных мероприятий. Сейчас у нас в работе остаются 224 подтопления», — сообщила Аипова.Она также рассказала, что к 1 мая во дворах региона отремонтируют 56 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. А с 15 апреля по 15 июля будет проводиться плановый ремонт, в ходе которого должны отремонтировать ещё 575 тысяч квадратных метров покрытия во дворах.
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Лев Каштанов