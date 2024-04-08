В Подмосковье стартовала генеральная уборка дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Генеральная уборка шоссе и улиц после зимы началась в Московской области, дорожники собирают и вывозят мусор, ликвидируют ямы, обновляют автобусные остановки и прочее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В рамках уборки проводится устранение дефектов асфальта, ремонт, мытьё и покраска автобусных павильонов. Кроме того, будут приведены в порядок посадочные площадки, помыты и восстановлены загрязнённые и повреждённые дорожные знаки и ограждения, а также обследованы и приведены в порядок мосты», — сообщил глава министерства Алексей Гержик.Он также добавил, что в настоящее время дорожники активно ликвидируют лужи и подтопления на проезжей части. Для этого ведётся прочистка ливневых канализаций, углубление канав, а в некоторых случаях лучи устраняются механически.
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