Строители сообщили о ходе возведения путепровода у ж/д платформы Аникеевка

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство автомобильного путепровода ведётся в районе железнодорожной платформы Аникеевка в городском округе Красногорск, работы были начаты в октября 2022 года, в настоящее время строительная готовность дорожного объекта превысила 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Новый путепровод позволит автомобилистам сэкономит время, которое они сегодня теряют на одноуровневом переезде. Протяжённость двухполосного путепровода над МЦД-3 составит около полутора километров», — говорится в сообщении.Путепровод соединит Аникеевку, «перерезанную» железной дорогой, и позволит автомобилистам доезжать до Волоколамского шоссе и Нахабина за 15-20 минут — в два раза быстрее, чем сейчас.
Завершить строительство планируется до конца текущего года.
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