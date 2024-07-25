На дорогах Подмосковья ликвидировали около 8 тысяч ям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Почти 8 тысяч дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на дорогах Московской области за последнюю неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Дорожные службы убрали порядка 3,4 тыс. ям на проезжей части муниципальной сети и около 4,5 тыс. ям — на региональных трассах», — уточняется в сообщении.Самое большое количество ям были ликвидировано на дорогах в городском округе Балашиха — 300. В Ленинском округе заделали 280 ям, в Люберцах — 270. На четвёртое место по этому показателю вышел округ Воскресенск с 225 убранными ямами, а замыкает недельный топ-5 округ Коломна, где ликвидировали 220 дорожных ям.
Большой объём работ был проведён также в Богородском округе, Шатуре, Егорьевске и Орехово-Зуеве.
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