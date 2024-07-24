В Подмосковье восстановили ограждения на 11 участках дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Металлические, перильные и тросовые ограждения восстановили специалисты Мосавтодора на 11 участках региональных дорог в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения были восстановлены, в частности, на Московской улице в Истре, на Быковском шоссе в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, на Центральной улице в Щёлкове, на улице Советской Конституции в Ногинске, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Центральной улице в Балашихе, на Туполевском шоссе в Жуковском и на улице Горячева в раменском посёлке Удельная», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения восстановили на 61-м и 70-м км Каширского шоссе на территории городского округа Домодедово.
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Лев Каштанов