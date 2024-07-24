Подмосковные дорожники завершают основные работы по летнему содержанию

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Более 2 тыс. га борщевика ликвидировали вдоль дорог в Подмосковье в рамках четвертого цикла работ по летнему содержанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Дорожники завершают основные работы, запланированные в рамках четвёртого цикла работ по летнему содержанию. Ликвидировали более 2,2 тыс. га борщевика, провели окос растительности вдоль 26 тыс. км придорожных полос. Кроме того, завершают восстановление разметки. Обновили 10 тыс. пешеходных переходов и 11 тыс. км линейной разметки», – уточнил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.В ведомстве добавили, что дорожники отмыли свыше 1 тыс. км ограждений, 5 тыс. км тротуаров и свыше 25 тыс. км проезжей части. 29 тыс. км полос отвода от мусора очищено от несанкционированных свалок.
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Лора Луганская