Расписание аэроэкспрессов до Шереметьево изменится 27 и 28 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Московкой и аэропортом Шереметьево, изменится 27 и 28 июля из-за работ на железной дороге, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на компанию-перевозчика.
«27 июля с утра до 14:30 отменяются все аэроэкспрессы в/из аэропорта Шереметьево. Первый рейс в Шереметьево отправится от Белорусского вокзала в 14:36, интервалы между тремя первыми рейсами будут увеличены. Первый рейс из терминалов аэропорта В и С отправится в 14:44, из терминала D — в 15:25. Расписание остальных рейсов в этот день не изменится», — говорится в сообщении.Кроме того, 28 июля интервал между некоторыми шереметьевскими рейсами аэроэкспрессов будет увеличен до одного часа.
Пассажирам напомнили, что добраться до аэропорта Шереметьево можно также на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино».
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Лев Каштанов