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На дорогах Подмосковья наблюдаются пятибалльные пробки и гололедица

Фото: iStock / Nataliya Rodina

Фото: iStock / Nataliya Rodina

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Загруженность дорог Московской области вечером 22 января, в среду, составляет 5 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.


«Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей», – говорится в сообщении.
Там добавили, что необходимо также быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резких манёвров.

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