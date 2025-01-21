Пешеходный переход через железную дорогу в Люберцах откроют во II квартале

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, кому следует поменять водительские права. Он отметил, что в 2025 году обновить этот документ нужно будет тем, у кого срок его действия истек в 2022 году, сославшись на постановление правительства, продлившее действие удостоверений на 3 года.