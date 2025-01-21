Пешеходный переход через железную дорогу в Люберцах откроют во II квартале

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Открыть новый пешеходный переход через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в городском округе Люберцы планируют во II квартале этого года. Сейчас строительство продолжается, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Надземный переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу, обеспечив безопасный и обеспечит комфортный переход через железную дорогу для более чем 10 тыс. жителей ближайших районов.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
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Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Сейчас строители завершили монтаж металлоконструкций центральной секции пролётного строения, расположенной прямо над железной дорогой. Затем они приступят к монтажу боковых секций пролёта. Открыть движение по переходу планируют во II квартале текущего года», – пояснили в ведомстве.Переход будет соответствовать современным стандартам и требованиям: полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп. Ширина пролётного строения составит 4 м.
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Лора Луганская