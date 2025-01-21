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Пешеходный переход через железную дорогу в Люберцах откроют во II квартале

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Открыть новый пешеходный переход через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в городском округе Люберцы планируют во II квартале этого года. Сейчас строительство продолжается, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Надземный переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу, обеспечив безопасный и обеспечит комфортный переход через железную дорогу для более чем 10 тыс. жителей ближайших районов.

Фото: пресс-служба Минтранса МО



«Сейчас строители завершили монтаж металлоконструкций центральной секции пролётного строения, расположенной прямо над железной дорогой. Затем они приступят к монтажу боковых секций пролёта. Открыть движение по переходу планируют во II квартале текущего года», – пояснили в ведомстве.
Переход будет соответствовать современным стандартам и требованиям: полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп. Ширина пролётного строения составит 4 м.

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Жителям Подмосковья назвали топ-5 способов избежать продувания окон
21 января 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Состояние окон в многоквартирных домах – залог комфортной жизни. Если зимой они промерзают, это может привести к снижению температуры, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Холодный воздух проникает в квартиру и приводит к теплопотерям. Кроме того, при резком изменении температуры в помещениях появляется конденсат. Он вызывает повышенную влажность, особенно на окнах и стенах. А высокая влажность – подходящая среда для развития плесени, которая не только разрушает отделку, но и опасна для здоровья. К тому же конденсат со временем разрушает конструкции», – отметили в министерстве.
Там назвали топ-5 способов избежать продувания окон.
«Если окна пластиковые, регулируйте их в зависимости от сезона. Зимой используйте зимний режим, летом – летний. Следите за тем, нет ли запотевания между стеклопакетами. Оно может указывать на недостаточную герметичность и утечку тепла. Регулярно проверяйте фурнитуру окон. Убедитесь, что они плотно закрываются», – посоветовали в Минчистоты.
В ведомстве добавили, что щелей или трещин в раме или стене около окон быть не должно. Также необходимо проверять резиновые уплотнители.

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#московская область
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В Подмосковье уже закупили 10,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и льготников
21 января 2025, 21:55

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в этом году закупят путёвки для льготников на 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Бесплатные путёвки в санаторий получают федеральные и региональные льготники. Ежегодно более 30 тысяч жителей Подмосковья отдыхают по бесплатным путёвкам в санаториях. Путёвка электронная, никакой бумажной волокиты. Получать её в МФЦ тоже не нужно – она поступает в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, в этом году в бюджете на бесплатный санаторно-курортный отдых предусмотрено более 1,3 млрд рублей. С начала года уже закуплено более 1,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и свыше 9 тыс. – для региональных льготников

Помимо самой путёвки, федеральным льготникам автоматически оформляют талон на проезд до места отдыха. В случаях с детьми-инвалидами или инвалидами I группы путёвка и средства на проезд рассчитываются на двоих.

Путёвки распределяются автоматически в электронной системе в соответствии с очерёдностью. Получить их можно, подав заявление на региональном портале госуслуг. Там же можно проверить очередь на получение.

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#московская область
#санатории
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В Минтрансе Подмосковья рассказали, как аварийность в регионе снизили на 30%
21 января 2025, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На безопасность дорожного движения влияет не только соблюдение ПДД, но и обустройство дорог. В Подмосковье ведётся комплексная работа в этом направлении, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Там подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения на дорогах региона с 2019 по 2024 годы. Его реализовали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«Особое внимание обращаем на потенциальные места аварийности. Каждое ДТП с пострадавшими рассматривается на комиссии, вырабатывается комплекс мероприятий, чтобы не допустить его повторения. Формируются планы по обустройству дорог элементами безопасности. Благодаря такому системному подходу в Подмосковье за шесть лет удалось снизить аварийность и число смертей в ДТП почти на 30%», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
По его словам, за это время лет в Подмосковье построили 720 км тротуаров и 415 км линий наружного освещения, оптимизировали движение более чем в 1 тыс. местах, установили свыше 1,2 тыс. новых светофоров, обустроили более 550 км ограждений разного типа и 2,5 тыс. «лежачих полицейских», организовали 600 пешеходных переходов в местах, где люди привыкли пересекать дорогу. 5,3 тыс. переходов оборудовали подсветкой.

Помимо этого, каждый сезон в Подмосковье ремонтируют дорожное покрытие, обновляют знаки, разметку, устанавливают остановочные павильоны, катафоты, организуют дублирующую подсветку светофоров.

В 2025 году работа по повышению безопасности продолжится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это преемник нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#движение
#алексей гержик
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
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Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом «Утжефра»
21 января 2025, 21:07

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла начальный этап лечения препаратом «Утжефра», сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России.
«Первый пациент, который был включен в клиническое исследование первого отечественного CAR-T-клеточного препарата «Утжефра», завершил первый этап лечения без осложнений», — отмечалось в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент 59-летняя пациентка начала амбулаторное лечение для того, чтобы была возможность оценить влияние препарата в долгосрочной перспективе.

Подчеркивалось, что результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность отечественного препарата.

Ранее сообщалось, что хирург-онколог, доктор медицинских наук Тимофей Горшенин рассказал, что основная специфика врача его специализации заключается в лечении осложнений, вызванных раком.

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#рак
#онкология
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Стало известно, сколько россиян пытались получить работу в международной компании
Опрос: более трети россиян пытались получить работу в международной компании
21 января 2025, 20:39

Фото: iStock/anyaberkut

Более трети россиян хоть раз в жизни пытались получить работу в международной компании. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-школы Skyeng. Как отмечается, 16% из них получали предложение о работе, а 18% — не смогли пройти отбор.
«Большинство же (65%) рассказали, что не имеют такого желания. Чаще всего желающие устроиться в международную компанию опасаются высокой конкуренции — об этом рассказали 62% россиян. Недостаток профессиональных навыков останавливает от такого карьерного шага 15% россиян, а каждый десятый не готов менять страну проживания и переезжать за границу ради новой работы», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем гендиректор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс рассказал, как действовать при невыплате зарплаты. В беседе с RT юрист пояснил, что первым делом нужно написать работодателю претензию с указанием суммы долга, сроком невыплаты, копией трудового договора и расчетных листов. На экземпляр, который останется у работника, нужно получить отметку о вручении.
«Ждать выполнения обещаний работодателя стоит не дольше времени, разумно необходимого для выплаты (например, нескольких дней после установленной даты). Если задержка продолжается, нужно незамедлительно обращаться в Государственную инспекцию труда», — отметил эксперт.
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#зарплаты
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Эксперт объяснил, кому нужно менять водительские права в 2025 году
Автоэксперт Попов: в 2025 году нужно менять водительские права, истекшие в 2022
21 января 2025, 20:34

Фото: iStock/CalypsoArt

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, кому следует поменять водительские права. Он отметил, что в 2025 году обновить этот документ нужно будет тем, у кого срок его действия истек в 2022 году, сославшись на постановление правительства, продлившее действие удостоверений на 3 года.
«Таким образом, те, у кого водительское заканчивалось в 2022 году, приехали уже к дате окончания срока действия водительского и надо бежать его менять. А те, у кого срок в 2023-м, побегут через год. И так далее. Берем свое водительское и прибавляем к дате окончания срока его действия (если это период с 01.01.2022 по 31.12.2025) цифру три и получаем точную дату», — поделился Попов в беседе с RT.
Тем временем автоэксперты сервиса «СберАвто» поделились с «Известиями» нестандартными советами для водителей в условиях зимы. В это время года следует снижать давление в шинах перед долгими поездками, не пользоваться режимом круиз-контроля и отказаться от резкого торможения, поделились специалисты.
«При заносе передних колес (недостаточная поворачиваемость) следует убрать газ, повернуть руль в сторону заноса и дать машине вернуть сцепление с дорогой. При заносе задних колес (избыточная поворачиваемость) необходимо аккуратно повернуть руль в сторону заноса, чтобы выровнять машину, и избегать резкого нажатия на тормоз или газ», — советуют эксперты.
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Электроснабжение в Дзержинском и Котельниках восстановлено после сбоя
21 января 2025, 20:13

Фото: телеграм-канал Андроника Пака

Ремонтные бригады восстановили подачу электричества в несколько домов Дзержинского и Котельников. Об этом сообщили главы муниципалитетов.
«Подача ресурсов на всей территории города восстановлена. Лично посетил Центральный тепловой пункт на ул. Бондарева. Подача тепла и водоснабжения осуществляется в штатном режиме», – написал глава городского округа Дзержинский Андроник Пак в своём телеграм-канале.
«Уважаемые жители, электроснабжение в Котельниках полностью восстановлено», – отметил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.
Ранее сообщалось, что из-за технологического сбоя на подстанции произошло автоматическое отключение кабельно-воздушной линии электропередачи. Из-за этого было нарушено электроснабжение у части потребителей в городах Котельники и Дзержинский.

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#котельники
#жкх
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Прокуратура выясняет причины ненадлежащей работы котельных в Рузе
21 января 2025, 19:54

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Рузская городская прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащей работы котельных и подачи отопления. Такое поручение дал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По имеющейся информации, в ночь на 20 января на территории Рузского городского округа произошло технологическое нарушение на теплосети. В результате 76 многоквартирных домов, два детских сада и школа остались без надлежащего теплоснабжения и горячей воды. В ходе проверки прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей организации, в том числе по обеспечению технического состояния систем отопления и водоснабжения», – отметили в ведомстве.
Ранее глава Рузского городского округа Николай Пархоменко сообщил, что ночью произошла утечка на теплосети. На месте работают 20 специалистов и семь единиц техники. По словам Пархоменко, ремонтные работы продолжатся до 21 часа.

В связи с допущенными нарушениями городская прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей компании. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности за нарушение в обеспечении населения коммунальными услугами.

Кроме того, городская прокуратура контролирует сроки восстановления подачи тепла и водоснабжения, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы.

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#рузский городской округ
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#московская область
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Россиянин продает трусы звезды «Постучись в мою дверь» Бюрсина за 1 млн рублей
21 января 2025, 19:53

Керем Бюрсин (Фото: соцсети)

Мужчина выставил на продажу нижнее белье турецкого актера и звезды сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина за 1 миллион рублей. Он опубликовал предложение на российский интернет-сервисе для размещения объявлений о товарах, сообщило издание «Passion.ru».
Мужчина, который назвался Вадимом, объявил, что у него есть нижнее белье, принадлежавшее Керему Бюрсину. Продавец отметил, что трусы он взял из личного гардероба турецкого актера, когда тот участвовал в съемках. Мужчина привез их в вакуумном пакете в Россию.

За белье синего цвета он хочет получить один миллион рублей.

«Единственный экземпляр, эксклюзив. Трусы придают 100% уверенности при знакомстве с «Наташей», — написал Вадим.

Керем Бюрсин получил широкую известность во всем мире после выхода сериала «Постучись в мою дверь». Он исполнил роль Серкана Болата — успешного архитектора, крупного бизнесмена и стильного мужчины.

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