На дорогах Подмосковья начали устанавливать «лежачих полицейских»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные неровности обустраивают на региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Восемь новых искусственных неровностей уже установили в Рузском округе, Мытищах, Электрогорске, Зарайске и Талдоме. Всего в этом сезоне планируется установить не менее 150 искусственных неровностей», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Места для установки «лежачих полицейских» определяются по итогам комиссии по безопасности дорожного движения. Искусственные неровности заставляют водителей снижать скорость перед пешеходными переходами, рядом со школами и на аварийно-опасных участках, где часто фиксируется нарушение скоростного режима.
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