Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях МЖД изменится в августе

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, изменится с 1 по 30 августа в связи с путевыми работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На август запланированы работы по развитию инфраструктуры на однопутных перегонах Талдом — Савёлово и Дмитров – Каналстрой для увеличения их пропускной способности. На участке Дмитров — Каналстрой эти работы будут проводить по будням с 1 по 16 августа в период с 9:30 до 13:30, а на участке Талдом — Савёлово — также в будние дни 19-30 августа с 10:30 до 14:30», — говорится в сообщении.На время работ проезд будут приостанавливать, из-за этого некоторые электрички будут следовать по укороченному маршруту.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять расписание перед поездками. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Читайте также:
В Подмосковье отремонтировали остановки на десяти дорогах
Расписание Горьковского направления МЖД изменится в конце июля — начале августа
Расписание аэроэкспрессов до Шереметьево изменится 27 и 28 июля
Лев Каштанов