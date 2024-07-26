В Подмосковье отремонтировали остановки на десяти дорогах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Остановки общественного транспорта, расположенные на десяти региональных дорогах Московской области, починили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановочные павильоны были отремонтированы, в частности, на улице Мира в Мытищах и на Осташковском шоссе и Совхозной улице в мытищинской деревне Пирогово, на Букинском шоссе и улице Ленина в Лобне, на 1-й Волоколамской улице в рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск и на Московской улице во Фрязине», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты починили остановки на дорогах в дачном посёлке Васильково и у села Зелёная Слобода в Раменском округе, а также в деревне Аксёново округа Луховицы.
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