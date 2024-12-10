На МЖД стартовала акция «Путь твоей безопасности»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Акция «Путь твоей безопасности», направленная на профилактику несчастных случаев на железной дороге, проводится в зоне столичной магистрали, особое внимание при этом уделяется работе с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Информационно-разъяснительная работа по правилам безопасного поведения на железной дороге ведётся как на станциях, так и в школах и детских садах, при этом особое внимание уделяется учебных учреждениям, расположенным рядом с путями. В ходе занятий по безопасности сотрудники МЖД демонстрируют видеоролики, раздают буклеты, а также приглашают ребят в учебные центры МЖД: там дети при помощи спецтренажеров знакомятся с работой машиниста и понимают, почему поезд нельзя остановить мгновенно», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках акции железнодорожники участвуют в рейдах по выявлению нарушений правил перехода ж/д путей. Акция продлится до 19 декабря.
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Лев Каштанов