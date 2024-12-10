За неделю с улиц Подмосковья на штрафстоянки увезли более 3,8 тыс. машин

Классические аксессуары, практичные бытовые вещи, сертификаты на обучение и различные путешествия стоит дарить на год Деревянной Змеи. Об этом рассказала специалист по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова. По ее словам, при этом сам символ года в виде игрушек и фигурок дарить не следует, так как есть вероятность навлечь на человека неприятности.