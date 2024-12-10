За неделю с улиц Подмосковья на штрафстоянки увезли более 3,8 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,8 тыс. машин эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошедшую неделю на штрафные стоянки в Подмосковье переместили 3850 машин-нарушителей, что на 153 машины меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего автомобилей эвакуировали в Ленинском округе — 463. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 394 автомобиля. На третьем месте оказались Мытищи с 324 эвакуированными машинами, на четвёртое место вышел округ Королёв (320 эвакуированных автомобилей), а замыкает пятёрку антирейтинга округ Химки, откуда на штрафстоянки увезли 217 неправильно припаркованных машин.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через мобильное приложение «112МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов