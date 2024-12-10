Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 16 по 19 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится с 16 по 19 декабря из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московской-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке между станциями Москва и Зеленоград-Крюково в обе стороны будут следовать по изменённому расписанию, часть поездов отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда на участках между Москвой и Клином и между Тверью и станцией Бологое, а у части электричек отменят ряд остановок», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов