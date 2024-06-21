На дорогах Подмосковья починили шесть линий наружного освещения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Неработающие линии наружного освещений починили специалисты Мосавтодора на шести региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Освещение восстановили, в частности, на Калужской улице в городе Верея Наро-Фоминского городского округа, на участках Быковского и Лыткаринского шоссе в Люберцах, а также на Зелёной улице в Чехове», — говорится в сообщении.Кроме того, уличное освещение починили в деревне Семёновское Можайского округа, в деревне Александровка городского округа Серебряные Пруды и в деревне Рюховское Волоколамского округа.
В министерстве подчеркнули, что работники Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную сеть региона. Особое внимание при этом уделяется состоянию уличных фонарей, светофоров, дорожных знаков и ограждений, а также содержанию проезжей части и тротуаров.
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